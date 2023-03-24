В России усилят меры профилактики чумы и холеры

В России будут ежегодно проводить профилактику холеры и чумы. Такой проект постановления Роспотребнадзора размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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Так, документ включает рекомендации министерствам здравоохранения в регионах ежегодно до 1 мая обеспечить готовность госпиталей, лабораторий и других медучреждений к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой.

Также Минздравам в регионах предложено ежегодно до 1 мая проводить расчеты потребностей в препаратах для простановки капельниц в случае выявления больных холерой с целью восполнения у них потерь жидкости.

Кроме того, министерствам здравоохранения в субъектах РФ предлагается каждый год к 1 мая принимать дополнительные меры по оснащению лабораторий диагностическим оборудованием, в том числе для проведения экспресс-тестов, с целью выявления острых кишечных инфекций и холеры.

Проект также включает ряд рекомендаций для глав региональных управлений Роспотребнадзора. Они должны будут ежегодно до 15 мая проводить рассмотрение на заседаниях межведомственных противоэпидемических комиссий вопросов готовности к профилактике холеры. Помимо этого, согласно документу, им необходимо будет каждый год до 1 мая проводить анализ причин, происхождения и факторов, способствующих росту заболеваемости кишечными инфекциями.

Также руководителей региональных подразделений ведомства предлагается обязать ежегодно до 1 мая отрабатывать на тренировочных учениях алгоритм межведомственного взаимодействия, в том числе в медучреждениях и в пунктах пропуска через госграницу.