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1 час назад

В России усилят меры профилактики чумы и холеры

Парламентская газета

В России будут ежегодно проводить профилактику холеры и чумы. Такой проект постановления Роспотребнадзора размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В России усилят меры профилактики чумы и холеры
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Так, документ включает рекомендации министерствам здравоохранения в регионах ежегодно до 1 мая обеспечить готовность госпиталей, лабораторий и других медучреждений к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой.

Также Минздравам в регионах предложено ежегодно до 1 мая проводить расчеты потребностей в препаратах для простановки капельниц в случае выявления больных холерой с целью восполнения у них потерь жидкости.

Кроме того, министерствам здравоохранения в субъектах РФ предлагается каждый год к 1 мая принимать дополнительные меры по оснащению лабораторий диагностическим оборудованием, в том числе для проведения экспресс-тестов, с целью выявления острых кишечных инфекций и холеры.

Проект также включает ряд рекомендаций для глав региональных управлений Роспотребнадзора. Они должны будут ежегодно до 15 мая проводить рассмотрение на заседаниях межведомственных противоэпидемических комиссий вопросов готовности к профилактике холеры. Помимо этого, согласно документу, им необходимо будет каждый год до 1 мая проводить анализ причин, происхождения и факторов, способствующих росту заболеваемости кишечными инфекциями.

Также руководителей региональных подразделений ведомства предлагается обязать ежегодно до 1 мая отрабатывать на тренировочных учениях алгоритм межведомственного взаимодействия, в том числе в медучреждениях и в пунктах пропуска через госграницу.

Отмечается, что это и ряд других изменений вносятся в связи с сохраняющимися угрозами завоза и распространения на территории РФ случаев холеры и чумы, а также активизации природных очагов чумы на территории страны.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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