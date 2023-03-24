Опасные симптомы весеннего обострения хронических болезней

Отличить простое недомогание от обострения хронической болезни можно по длительности симптомов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова.

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По ее словам, изменение погодных условий весной нередко приводит к обострению различных заболеваний, например, аллергии, респираторных болезней, недугов кожи и ЖКТ. Если плохое самочувствие проходит за несколько дней, то, скорее всего, оно было вызвано банальной усталостью, недосыпом или неправильным питанием. Если же состояние пациента ухудшается, начинают проявляться дополнительные симптомы, это повод обратиться к врачу.

Красикова перечислила несколько опасных признаков весеннего обострения болезней. В частности, при недомогании следует обращать внимание на повышение температуры, боль или дискомфорт в теле, нарушение дыхания, проблемы с пищеварением (тошноту, рвоту, диарею или запоры), ухудшение зрения, слуха или координации движений.

Те же факторы провоцируют обострения дерматологических заболеваний: экземы и псориаза, атопического дерматита. Это происходит из-за того, что кожа весной становится сухой, разъяснила Красикова.

Врач добавила, что весной изменение рациона и режима дня оказывают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Из-за этого часто проявляются язва желудка и гастрит.

По словам врача, минимизировать симптомы обострения хронических заболеваний можно, если придерживаться простых рекомендаций.