Врач выявил связь язвы желудка с группой крови

Связь возникновения язвы желудка с группой крови выявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил о повышенном риске людей с первой группой крови.

Фото: Мослента Мослента

«Люди с первой группой крови болеют язвой желудка чаще», — рассказал медик на эфире передачи.

При этом рак желудка возникает чаще у обладателей второй группы крови.