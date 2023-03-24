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1 час назад

Врач выявил связь язвы желудка с группой крови

Мослента

Связь возникновения язвы желудка с группой крови выявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил о повышенном риске людей с первой группой крови.

Врач выявил связь язвы желудка с группой крови
Фото: МослентаМослента

«Люди с первой группой крови болеют язвой желудка чаще», — рассказал медик на эфире передачи.

При этом рак желудка возникает чаще у обладателей второй группы крови.

Врач пояснил, что основной причиной возникновения заболевания является бактерия Helicobacter pylori. Однако, развитию язвы способствуют также прием нестероидных противовоспалительных препаратов, вирус герпеса и вирус Эпштейна-Барра. Кроме того, заболевание может передаваться генетически.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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