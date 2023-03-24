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1 час назад

Врач Колосов рассказал, есть ли взаимосвязь между стрессом и развитием онкологии

Вечерняя Москва

Может ли онкология возникнуть от сильного стресса и есть ли между ними связь, рассказал доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов.

Есть ли взаимосвязь между стрессом и развитием онкологии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, взаимосвязь между стрессом и развитием онкологических заболеваний не доказана, на эту тему проводилось немало исследований. При этом стресс в принципе негативно влияет на организм и снижает его защитные резервы.

"Могу предположить, что в какой-то момент под воздействием стресса наш иммунитет может хуже справляться со своими обязанностями, увеличивая тем самым вероятность того, что он пропустит «сломанные» клетки", — отметил Колосов в комментарии Life.ru.

Колосов добавил, что риск развития онкологии связан с генетической предрасположенностью. Все остальные объяснения, откуда у человека возникает рак, являются лишь предположениями.

В свою очередь онколог Ирина Скоркина объяснила, по каким признакам можно заподозрить рак толстой кишки — один из самых распространенных и опасных недугов. Первым симптомом этого вида онкологии часто становятся боли и спазмы в животе, передает Царьград.

Онколог Андрей Воpобьев в свою очередь сообщил, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников. Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить.

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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