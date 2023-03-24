Врач рассказал, когда стресс может стать причиной рака

Онколог Копосов: стресс может способствовать раку, когда снижает иммунитет.
Поэтому не просто так есть выражение, что все болезни от нервов.
Из-за гормона стресса начинаются изменения в организме, которые могут привести к различным сбоям и в эндокринной системе, и в других. Однако с онкологией вопрос стоит куда сложнее — исследований, которые железно доказывают это, нет. По словам онколога Павла Копосова, учёным не удалось подтвердить, что стресс вызывает рак, но и доказать обратное у них тоже не получилось.
Тема онкологии в целом ещё изучается, и хоть сейчас известно несравнимо больше, чем лет 20–30 назад, этого недостаточно.
Специалист признался «Лайфу», что если бы врачи знали всё о причинах возникновения рака, то в мире бы не осталось онкобольных. Но можно пока предположить вот что — стресс по умолчанию понижает иммунитет и сопротивляемость организма к воспалениям, инфекциям и другим заразам.
Поэтому организм на нервяке вполне может пропустить пару мутирующих клеток. Но прям вызвать рак — вряд ли. Стресс в любом возрасте и состоянии неполезен, подчеркнул специалист. И если урезать его количество в жизни, то её качество и срок точно увеличатся. Сейчас, кстати, активизировалась весенняя хандра, но от неё стоит избавиться на подлёте. Как её опознать и как с ней бороться, можно прочитать в этом материале.