Можно ли спутать симптомы инфаркта и невралгии, когда просто защемило рёбра или грудную клетку?
Спутать, наверное, можно всё, а для того, чтобы этого не произошло, стоит иметь представление о симптомах и причинах их появления.
О них «Секрету» рассказала невролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова.
Боль на фоне инфаркта миокарда имеет свои отличительные особенности. В основном она локализуется левее от грудины, часто распространяется в левую плечевую область и руку. Спровоцировать такое состояние может физическое или эмоциональное напряжение.
«Боль в грудной клетке, обусловленную инфарктом миокарда, следует подозревать прежде всего у пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, нарушение ритма сердца», — перечислила врач.
Что же касается невралгии, то ей обычно предшествуют кожная сыпь, травмы рёбер, медицинские процедуры в области рёбер (пункция), а также сколиоз и другие искривления позвоночника.
«Боль распространяется вдоль межрёберной области, усиливается при движении грудной клетки, вдохе, выдохе и не отдаёт в левую руку и область плеча, в отличие от инфаркта миокарда», — объяснила невролог.