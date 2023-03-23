Врач напомнила об опасности хронического вирусного гепатита С

В региональном Минздраве рассказали, чем опасен хронический вирусный гепатит С, а также каким образом им можно заразиться.

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Медики отмечают, что хронический вирусный гепатит С - это воспалительное заболевание печени. Протекает оно не менее 6 месяцев, при этом чаще всего бессимптомно.

У печени есть высокая способность к регенерации. Из-за этого многие заболевания, связанные с ней, сначала протекают бессимптомно. И только на поздних стадиях проявляются характерные клинические признаки.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Самары, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Киндалова рассказала: - Каждый человек должен помнить, что симптомы поражения печени весьма неспецифичные. Даже незначительная общая слабость, повышенная утомляемость, тяжесть и дискомфорт в правом подреберье уже могут свидетельствовать о серьезных проблемах с печенью и требовать консультации специалиста.

Оказалось, что почти половина пациентов, которым показана трансплантация печени, больны вирусным гепатитом С.

Специалист подчеркнула, что заразиться вирусом можно, если в организм здорового человека попадёт инфицированная кровь через кожу или слизистые оболочки. Ее могут занести нестерильным инструментом на процедурах маникюра, педикюра или нанесения тату.

Также заразиться можно и половым путем. При этом, чтобы узнать о заболевании, нужно просто сдать кровь на антитела к ВГС.