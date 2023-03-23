Почему в молодом возрасте рак прогрессирует быстрее

Чаще всего онкологические заболевания встречаются у людей старше 50 лет. Но иногда рак можно обнаружить у молодых людей до 35-40 лет. Он развивается и прогрессирует значительно быстрее, чем у пожилых. Этому есть ряд объяснений.

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"У молодых людей рак имеет определенные молекулярно-биологические характеристики, - рассказал "Российской газете" доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС Павел Копосов. - Например, рак молочной железы имеет определенный неблагоприятный молекулярно-генетический подтип (трижды негативный), при котором процесс деления клеток происходит значительно быстрее. Это может быть связано с генетическими мутациями, которые повышают вероятность развития рака в молодом возрасте".

Другим вариантом быстрорастущей опухоли, по словам онколога, может стать колоректальный рак, обусловленный наследственными генетическими синдромами.

Следует отметить, поясняет он, этот вид рака развивается вследствие определенных генетических поломок, которые требуется уточнять еще до развития опухолевого процесса.

Казалось бы, у молодых людей лечить онкологические заболевания легче, чем у пожилых. Молодой организм в принципе должен быть более здоровым, лучше реагировать на терапию и так далее. Однако в случае со злокачественными опухолями так происходит не всегда.

"Зачастую причина кроется не в состоянии организма, а в том, на какой стадии обнаруживают опухоль, - отметил Павел Копосов. - В силу возраста, молодые люди могут более беспечно относиться к своему здоровью, реже проходить медицинские обследования. Из-за этого во многих случаях удается поставить диагноз тогда, когда уже появились отдаленные метастазы".