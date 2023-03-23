Сопровождающиеся краснотой глаз болезни

Краснота глаз может быть обусловлена как развивающимися болезнями, так и внешними факторами, рассказал офтальмолог Христо Тахчиди. О сопровождающихся этим симптомом заболеваниях он предупредил россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, покраснение глаз может говорить о заболеваниях, поражающих пространство между глазным яблоком, а также верхним и нижним веком. Среди таких болезней он назвал глаукому — опасное повышение давления внутри глаза, — сухость глаза из-за недостаточной секреции слезной жидкости или «некачественной» слезы, а также дефекты века, когда глаза не смыкаются полностью.

Кроме того, продолжил Тахчиди, глаза могут покраснеть из-за воспаления, спровоцированного инфекцией, грибками или химическими ожогами, а также условий труда — к примеру, при работе на производстве в условиях повышенного содержания пыли в воздухе.