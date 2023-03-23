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2 часа назад

Роспотребнадзор напомнил способы передачи сибирской язвы

Inc-News

В России выявлен третий случай заражения сибирской язвой.

Роспотребнадзор напомнил способы передачи сибирской язвы
Фото: Inc-NewsInc-News

Роспотребнадзор после обнаружения в Московской области вслед за Чувашией случая заражения сибирской язвой напоминает, что данное заболевание не передается от человека к человеку.

Оно передается при прямом контакте с зараженным скотом в случае попадания микробов в микротравмы на коже человека, а также при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной мясной продукции.

В связи с этим рекомендуется не покупать мясные продукты, шкуры животных с рук и в местах несанкционной торговли.

Сибирская язва является опасным инфекционным заболеванием, которым могут заразиться и животные, и люди.

Заболевание проявляется симптомами интоксикации, воспалением кожи и лимфатических узлов, отеком внутренних органов и появлением карбункулов на поверхности кожи.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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