Роспотребнадзор напомнил способы передачи сибирской язвы

В России выявлен третий случай заражения сибирской язвой.

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Роспотребнадзор после обнаружения в Московской области вслед за Чувашией случая заражения сибирской язвой напоминает, что данное заболевание не передается от человека к человеку.

Оно передается при прямом контакте с зараженным скотом в случае попадания микробов в микротравмы на коже человека, а также при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной мясной продукции.

В связи с этим рекомендуется не покупать мясные продукты, шкуры животных с рук и в местах несанкционной торговли.

Сибирская язва является опасным инфекционным заболеванием, которым могут заразиться и животные, и люди.