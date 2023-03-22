Названа передаваемая на сеансах тату и маникюра опасная инфекция

Кандидат медицинских наук, инфекционист Екатерина Киндалова назвала россиянам распространяемую на сеансах маникюра и педикюра, а также при нанесении тату и занятии сексом опасную болезнь. Ее комментарий приводит «КТВ-Луч» .

По словам врача, в указанных случаях есть риск заразиться гепатитом С — воспалительным заболеванием печени. Он передается при половом контакте, а также контакте с нестерильными инструментами, в результате которого инфицированная кровь попадает в организм здорового человека через кожу и слизистые оболочки.