Российский ученый рассказал об опасности хронического недосыпа

Ограниченное время сна ведет организм человека к стрессу и повышает риск развития сердечно-сосудистых и вирусных заболеваний. К тому же, при недосыпе значительно снижаются когнитивные функции. Об этом рассказал профессора Российской академии наук и профессор направления "Нейробиология" университета "Сириус" Алан Калуев.

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По мнению ученого, во время сна мозг очищается, в нем проходит детоксикация. Соответственно, если этот процесс нарушен, то под угрозой не только психическое, но и общее здоровье человека.

- Недавно появились данные, что хронический недосып может ускорить появление или спровоцировать развитие симптомов нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона. Причина этому, скорее всего, как раз в нарушении той "очищающей мозг" функции, которая происходит в мозге во время сна. Поэтому, чтобы через 20 лет не возник Альцгеймер, уже сейчас нужно заботиться о своем сне, – отметил Калуев.

Несмотря на это, разным людям нужно разное количество времени на сон – здесь все очень индивидуально. Если один человек может спать по пять часов в день и чувствовать себя прекрасно, то другому без восьмичасовой нормы будет тяжело выполнять даже самые простые действия в течение дня.

Чтобы мозг хорошо отдыхал, ученый рекомендует правильно готовиться ко сну. Дело в том, что при насыщенной мыслительной деятельности организму сложно остановиться, из-за этого может быть тяжело заснуть. Мысли о важных делах лучше оставить на утром, а еще хорошо поможет физическая активность, например прогулка. Также перед сном будет правильно отказаться от гаджетов.