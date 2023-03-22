Способы профилактики кори

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о способах профилактики кори, а также назвали ее отличительные признаки при заболевании. В некоторых регионах страны уже зафиксировано несколько случаев заражения.
По словам экспертов, корь - инфекционное вирусное заболевание. Передается оно воздушно-капельным путем.
Существует несколько признаков, по которым можно отличить болезнь:
Если болезнь протекает неблагоприятно, тогда у человека возможны осложнения. Они будут связаны с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
В Роспотребнадзоре также утверждают, что наиболее эффективная профилактика кори - иммунизация. Уже с 3 апреля в стране начнётся кампания по подчищающей вакцинации против данного заболевания.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, также пройти иммунизацию смогут трудовые мигранты и те, кто не привит против кори, не имеет сведений о прививках или не болел корью ранее.
Отмечается, что при выявлении заболевания у граждан сразу начинается комплекс противоэпидемических мер, также ищут людей, контактирующих с заражённым, проводится иммунизация.