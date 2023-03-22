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1 час назад

Способы профилактики кори

СОВА

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о способах профилактики кори, а также назвали ее отличительные признаки при заболевании. В некоторых регионах страны уже зафиксировано несколько случаев заражения.

Способы профилактики кори
Фото: СОВАСОВА

По словам экспертов, корь - инфекционное вирусное заболевание. Передается оно воздушно-капельным путем.

Существует несколько признаков, по которым можно отличить болезнь:

  • высокая температура (до 40,5 °C);
  • воспаление слизистых оболочек полости рта;
  • воспаление верхних дыхательных путей;
  • конъюнктивит;
  • пятнисто-папулёзная сыпь на коже.

Если болезнь протекает неблагоприятно, тогда у человека возможны осложнения. Они будут связаны с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

В Роспотребнадзоре также утверждают, что наиболее эффективная профилактика кори - иммунизация. Уже с 3 апреля в стране начнётся кампания по подчищающей вакцинации против данного заболевания.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, также пройти иммунизацию смогут трудовые мигранты и те, кто не привит против кори, не имеет сведений о прививках или не болел корью ранее.

Отмечается, что при выявлении заболевания у граждан сразу начинается комплекс противоэпидемических мер, также ищут людей, контактирующих с заражённым, проводится иммунизация.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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