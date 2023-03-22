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28 минут назад

Использование чужих наушников может привести к развитию болезни

Сибмедаиещё 2

Отит – группа воспалительных заболеваний, которая проявляется мучительной болью в ухе, а также рядом других неприятных симптомов. Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать эту патологию – врач назвал основные.

Использование чужих наушников может привести к развитию болезни
Фото: СибмедаСибмеда

По словам специалиста, к отиту может привести использование ватных палочек. В случае неаккуратного обращения с ними может возникнуть повреждение наружного слухового прохода, что спровоцирует размножение инфекции и развитие отита – сообщил Газете.RU оториноларинголог Антон Ризаев.

В ряду причин – использование чужих наушников или блютуз-гарнитуры. В этом случае развитие отита может начаться из-за попадания чужой микрофлоры.

Самой частой причиной лор-врач назвал длительное нахождение воды в наружном слуховом проходе. Это приводит к размножению микробов и развитию воспалительного процесса. Опасность представляет как солёная, так и пресная вода, поэтому важно своевременно удалять воду из ушей после посещения бассейна, моря, душа.

Отит может развиться и по вине переохлаждения – когда ухо продолжительное время подвергается воздействию сквозняка. Например, при езде в машине с открытыми окнами или ночном сне с кондиционером.

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