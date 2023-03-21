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1 час назад

Какие лекарства опасно сочетать друг с другом

Российская Газета

Назначая лечение, грамотный врач всегда интересуется у пациента, что он уже принимает, потому что есть препараты, которые не сочетаются - они могут ослабевать или, наоборот, усиливать эффект воздействия, а в худшем случае - привести к тяжелым осложнениям.

Какие лекарства опасно сочетать друг с другом
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Эксперты телеканал "Доктор" назвали три часто встречающихся ошибки по совместному приему некоторых популярных лекарств.

Сироп от кашля и антигистаминные (противоаллергические)

Вместе они создают эффект снотворного, из-за которого в лучшем случае снизится работоспособность, в худшем - можно легко заснуть за рулём.

Антидепрессанты и обезболивающие

Это сочетание влияет на уровень серотонина: вызывает учащённое сердцебиение, тревожность, повышает температуру тела. Также эта пара может стать причиной кровотечений в желудке.

Бета-блокаторы и верапамил

И те, и другие препараты урежают сердечные сокращения и затрудняют проведение электрического импульса по проводящей системе сердца. Если принимать их одновременно, эффект усилится. Это может привести к падению пульса, брадикардии (урежение пульса) и внутрисердечной блокаде, а в тяжелых случаях - и к полной остановке сердца.

Болезни и лекарства,
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