Какие лекарства опасно сочетать друг с другом

Назначая лечение, грамотный врач всегда интересуется у пациента, что он уже принимает, потому что есть препараты, которые не сочетаются - они могут ослабевать или, наоборот, усиливать эффект воздействия, а в худшем случае - привести к тяжелым осложнениям.
Эксперты телеканал "Доктор" назвали три часто встречающихся ошибки по совместному приему некоторых популярных лекарств.
Вместе они создают эффект снотворного, из-за которого в лучшем случае снизится работоспособность, в худшем - можно легко заснуть за рулём.
Это сочетание влияет на уровень серотонина: вызывает учащённое сердцебиение, тревожность, повышает температуру тела. Также эта пара может стать причиной кровотечений в желудке.
И те, и другие препараты урежают сердечные сокращения и затрудняют проведение электрического импульса по проводящей системе сердца. Если принимать их одновременно, эффект усилится. Это может привести к падению пульса, брадикардии (урежение пульса) и внутрисердечной блокаде, а в тяжелых случаях - и к полной остановке сердца.