Невролог пояснил, что такое апоплектический удар

О том, что такое апоплексический удар, рассказал врач-невролог Максим Воронцов.
Эксперт пояснил, что апоплексический удар — это устаревшее название геморрагического инсульта, или внутримозгового кровоизлияния. Такое происходит на фоне разрыва патологически измененных стенок церебральных сосудов. Подобная патология является очень распространенной. Она очень опасна, смертность составляет 40-70 процентов.
Чаще всего апоплексический удар случается у гипертоников или на фоне атеросклероза сосудов мозга, заболеваний крови, образований в мозге. Для профилактики подобного состояния стоит нормализовать давление, отказаться от курения, сбросить лишний вес, передает aif.ru.