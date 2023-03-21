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2 часа назад

Невролог пояснил, что такое апоплектический удар

Вечерняя Москва

О том, что такое апоплексический удар, рассказал врач-невролог Максим Воронцов.

Невролог пояснил, что такое апоплектический удар
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что апоплексический удар — это устаревшее название геморрагического инсульта, или внутримозгового кровоизлияния. Такое происходит на фоне разрыва патологически измененных стенок церебральных сосудов. Подобная патология является очень распространенной. Она очень опасна, смертность составляет 40-70 процентов.

Чаще всего апоплексический удар случается у гипертоников или на фоне атеросклероза сосудов мозга, заболеваний крови, образований в мозге. Для профилактики подобного состояния стоит нормализовать давление, отказаться от курения, сбросить лишний вес, передает aif.ru.

Болезни и лекарства,
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