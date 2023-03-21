Невролог пояснил, что такое апоплектический удар

О том, что такое апоплексический удар, рассказал врач-невролог Максим Воронцов.

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Эксперт пояснил, что апоплексический удар — это устаревшее название геморрагического инсульта, или внутримозгового кровоизлияния. Такое происходит на фоне разрыва патологически измененных стенок церебральных сосудов. Подобная патология является очень распространенной. Она очень опасна, смертность составляет 40-70 процентов.