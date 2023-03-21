Врач: людям с астмой противопоказана вакцинация от клещевого энцефалита

В преддверии сезона распространения клещей, специалисты рекомендуют обезопаситься заранее и сделать прививку от болезни, передаваемой этими насекомыми – клещевого энцефалита. Правда, уверяет врач-педиатр и реаниматолог Алия Тугеева, прививку можно ставить не всем.

Фото: Runews24 Runews24

В частности, противопоказана вакцинация от клещевого энцефалита людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, детям до года, беременным и кормящим женщинам, людям с аллергией и астмой, пишет e1.ru.

Также не стоит прививаться в период обострения хронических заболеваний, а также во время ОРЗ и гриппа.