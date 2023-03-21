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1 час назад

Почему у людей появляется весенняя депрессия

РИА "ФедералПресс"

Весной, как и осенью, россияне могут испытывать депрессию. Основные причины сезонной хандры объяснила старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

Почему у людей появляется весенняя депрессия
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Изменение уровня освещенности может повлиять на уровень мелатонина и серотонина в организме – двух химических веществ, ответственных за регулирование настроения и сна», – пояснила специалист.

Депрессия может возникнуть на фоне сезонной аллергии. Долговременные насморк, кашель, затрудненное дыхание вызывают усталость и раздражение.

У человека может ухудшиться настроение, снизиться уровень энергии, возникнуть ощущение усталости, сонливость, потеря интереса к обычным занятиям и увлечениям. По словам Наталевич, можно заметить изменение аппетита и веса, затруднения с сосредоточением и принятием решений, снижение самооценки и чувство беспомощности, социальную изоляция и снижение социальной активности, пишет «Мослента».

Болезни и лекарства,
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