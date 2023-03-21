Почему у людей появляется весенняя депрессия

«Изменение уровня освещенности может повлиять на уровень мелатонина и серотонина в организме – двух химических веществ, ответственных за регулирование настроения и сна», – пояснила специалист.

У человека может ухудшиться настроение, снизиться уровень энергии, возникнуть ощущение усталости, сонливость, потеря интереса к обычным занятиям и увлечениям. По словам Наталевич, можно заметить изменение аппетита и веса, затруднения с сосредоточением и принятием решений, снижение самооценки и чувство беспомощности, социальную изоляция и снижение социальной активности, пишет «Мослента».