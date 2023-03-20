В каких случаях нужно удалять зубы мудрости

Зубы мудрости не удаляются только в том случае, когда они полностью прорезались, расположены прямо и находятся в прикусе. То есть это два здоровых, правильно расположенных и находящихся в прикусе зуба. Во всех остальных случаях единственное показание для зубов мудрости — их удаление. Об этом рассказал «Вечерней Москве» Роман Бирюков, врач-ортопед клиники «Мегастом».

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— «Восьмерки», или так называемые зубы мудрости, не нуждаются в удалении, если они не мешают или не прорезались и находятся глубоко в кости. При этом нужно понимать, что при малейших переменах, в том числе в погоде, при снижении иммунитета или простуде зубы мудрости могут дать о себе знать. Как правило, это происходит в поездках, далеко от дома, где нельзя рассчитывать на адекватную стоматологическую помощь, — рассказал специалист.

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В 99 процентах случаев зубы мудрости давят на «семерки», что со временем приведет к потере не только зуба мудрости, но и того, что находится рядом с ним. По этой же причине сохранение зубов мудрости негативно влияет на нижнюю челюсть, способствуя ее неправильному расположению, вызывая проблемы с прикусом, ночное скрежетание зубами и так далее.

— Зубы мудрости нуждаются в регулярном лечении, так как они расположены в труднодоступных местах, где нет возможности нормально следить за их гигиеной — на них скапливается болезнетворный налет. Поэтому «восьмерки» часто становятся источником развития кариеса. Лечение «восьмерок» осложнено тем, что у этих зубов много корней в отличие от обычных, а это значит, что у них множество каналов, которые будут нуждаться в пломбировании, — добавил Бирюков.

Как правило, после удаления восьмерок пациенты отмечают определенное улучшение вкусовых ощущений во время принятия пищи. Это связано с тем, что эти зубы растут неправильно и имеют определенные задержки в прорезывании: они могут быть частично прорезавшиеся, иметь наклон, давить на «семерки», по этой причине в данной области происходит постоянное скапливание пищи, что ухудшает в том числе вкусовые ощущения, способствует формированию твердого налета и даже запаха изо рта. Естественно, эти проблемы устраняются после удаления зубов, заключил врач.