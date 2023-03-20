Почему люди носят брекеты дольше положенного срока

Исправить прикус и добиться идеальной улыбки в наше время можно с помощью брекетов. Однако некоторые пациенты носят их намного дольше, чем планировали. С чем это связано, «ФедералПресс» рассказала стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова.