Врач рассказал об опасности простуды для онкобольных

По словам Кадина, можно выделить два основных фронта проблем простуды для онкопациентов. Во-первых, это непосредственная угроза жизни и здоровью пациента со стороны инфекции. Если опухолевый процесс или его лечение привело к иммунодефициту, то любая инфекция становится гораздо опаснее и требует уже не стандартных, а усиленных подходов к лечению, например, больших доз антибиотиков.