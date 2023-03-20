Россиян предупредили о передающихся от питомцев инфекциях

Некоторые инфекционные заболевания способны передаваться хозяину от домашних питомцев, поэтому, чтобы обезопасить себя, следует соблюдать меры предосторожности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредила врач-инфекционист ИКБ №2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева.

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По словам специалиста, человеку от домашних животных могут передаваться такие заболевания, как токсоплазмоз, бешенство, грибковые поражения кожи, орнитоз, глистные инвазии, лептоспироз. При этом некоторые из них в равной степени опасны и для животных, и для человека.

Орнитоз, опасный для попугаев, воронов, голубей, нередко приводит к гибели птицы и к тяжелой пневмонии у хозяина, сообщила врач. А лептоспироз вызывает у человека тяжелые поражения почек и печени.

В качестве профилактических мер собеседница «Ленты.ру» посоветовала регулярно наблюдать своих питомцев у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию. Кроме того, не стоит покупать животных и птиц с рук, обратила внимание она.

Также инфекционист не рекомендовала целовать кошек и собак, разрешать им забираться на обеденный стол, спать в хозяйской постели и с детьми. Она также указала на необходимость своевременно убирать лотки и чистить клетки. Соблюдать личную гигиену, а именно — мыть руки после общения с питомцем.