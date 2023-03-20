Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили о передающихся от питомцев инфекциях

Lenta.ruиещё 1

Некоторые инфекционные заболевания способны передаваться хозяину от домашних питомцев, поэтому, чтобы обезопасить себя, следует соблюдать меры предосторожности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредила врач-инфекционист ИКБ №2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева.

Россиян предупредили о передающихся от питомцев инфекциях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, человеку от домашних животных могут передаваться такие заболевания, как токсоплазмоз, бешенство, грибковые поражения кожи, орнитоз, глистные инвазии, лептоспироз. При этом некоторые из них в равной степени опасны и для животных, и для человека.

Орнитоз, опасный для попугаев, воронов, голубей, нередко приводит к гибели птицы и к тяжелой пневмонии у хозяина, сообщила врач. А лептоспироз вызывает у человека тяжелые поражения почек и печени.

В качестве профилактических мер собеседница «Ленты.ру» посоветовала регулярно наблюдать своих питомцев у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию. Кроме того, не стоит покупать животных и птиц с рук, обратила внимание она.

Также инфекционист не рекомендовала целовать кошек и собак, разрешать им забираться на обеденный стол, спать в хозяйской постели и с детьми. Она также указала на необходимость своевременно убирать лотки и чистить клетки. Соблюдать личную гигиену, а именно — мыть руки после общения с питомцем.

«Дети любят приносить домой полевых мышей, других животных, пойманных в дикой природе. Этого делать категорически нельзя! Грызуны могут быть переносчиками серьезных заболеваний — иерсиниоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом», — поделилась врач.

Болезни и лекарства,Татьяна Сергеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий