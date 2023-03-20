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2 часа назад

Невролог Кидалов назвал причины потливости ладоней

runews24.ru

Врач-невролог Максим Кидалов рассказал, что потные ладони могут быть симптомом различных болезней нервной системы и инфекций.

Невролог назвал причины потливости ладоней
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Специалист рассказал, что причиной потливых ладоней может быть генетика, метаболический синдром и много другое.

«Повышенная потливость может быть также проявлением различных эндокринных заболеваний или быть связана с приемом некоторых лекарственных средств», - рассказал Кидалов «Газете.Ru».

Невролог рассказал, что специалисты при потливости ладоней, в первую очередь, советуют соблюдать личную гигиену и нормализовать вес. Для этого необходимо соблюдать правильное питание и употреблять достаточное количество клетчатки.

Также необходимо получить консультацию у дерматолога. В некоторых случая гипергидроз может быть симптомом заболеваний, тогда необходимо устранить первопричину.

В этом случае, в качестве вспомогательной терапии назначается физиотерапевтическое воздействие.

Болезни и лекарства,
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