Могут ли у вас возникнуть болезни уха, если используете чужие наушники

Отит — это воспаление уха, которое может быть вызвано разными факторами. О том, как предупредить эту болезнь, рассказал Газете.Ru специалист «СМ-Клиника», оториноларинголог Антон Ризаев.

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По словам врача, одна из самых распространённых причин отита — это чистка ушей ватными палочками. Они могут повредить кожу наружного слухового прохода и создать условия для развития инфекции.

Другой фактор, который способствует появлению отита — это длительное нахождение воды в ушах после купания. Вода может содержать микробы, которые вызывают воспаление. Поэтому необходимо тщательно высушивать уши после душа, бассейна или моря.