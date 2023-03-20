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1 час назад

Могут ли у вас возникнуть болезни уха, если используете чужие наушники

Ferra.ru

Отит — это воспаление уха, которое может быть вызвано разными факторами. О том, как предупредить эту болезнь, рассказал Газете.Ru специалист «СМ-Клиника», оториноларинголог Антон Ризаев.

Могут ли у вас возникнуть болезни уха, если используете чужие наушники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, одна из самых распространённых причин отита — это чистка ушей ватными палочками. Они могут повредить кожу наружного слухового прохода и создать условия для развития инфекции.

Другой фактор, который способствует появлению отита — это длительное нахождение воды в ушах после купания. Вода может содержать микробы, которые вызывают воспаление. Поэтому необходимо тщательно высушивать уши после душа, бассейна или моря.

Также отит может быть связан с использованием чужих наушников или гарнитур. Они могут переносить чужую микрофлору и приводить к заражению. Наконец, переохлаждение и сквозняки также провоцируют отит.

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