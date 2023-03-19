Что такое лимфедема и почему чаще страдают женщины

Лимфедема — это хроническое заболевание, которое сопровождается стойким нарастающим региональным отеком.
Отечность, особенно к вечеру, довольно распространенная проблема. Однако привести к ней могут самые разные причины. Почему-то от отеков чаще страдают женщины.
Чтобы выяснить, почему это так и в каких случаях развивается подобный недуг, "Рамблер" поговорил с экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
Лимфидема наступает, как правило, вследствие патологии лимфатических сосудов или узлов.
Есть различные формы: первичная или вторичная лимфодема.
Первичная лимфедема возникает и развивается по причине лимфатической гипоплазии. Вторичная же возникает вследствие обструкции или разрыва лимфатических сосудов.
Предрасположенности к лимфедеме также появляются вследствие травм, оперативного лечения, инфекционных причин, местного лучевого воздействия.
Диагностировать лимфедему можно на осмотре у врача-специалиста и с помощью КТ или МРТ (исследования помогут выявить причину).