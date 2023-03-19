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1 час назад

Что такое лимфедема и почему чаще страдают женщины

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Лимфедема — это хроническое заболевание, которое сопровождается стойким нарастающим региональным отеком.

Что такое лимфедема и почему чаще страдают женщины
Фото: Unsplash Unsplash

Отечность, особенно к вечеру, довольно распространенная проблема. Однако привести к ней могут самые разные причины. Почему-то от отеков чаще страдают женщины.

Чтобы выяснить, почему это так и в каких случаях развивается подобный недуг, "Рамблер" поговорил с экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Лимфидема наступает, как правило, вследствие патологии лимфатических сосудов или узлов.

Есть различные формы: первичная или вторичная лимфодема.

Первичная лимфедема бывает врожденная простая или врожденная семейно-наследственная. Заболевание может бурно или медленно прогрессировать или быть стабильным довольно долгое время.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Первичная лимфедема возникает и развивается по причине лимфатической гипоплазии. Вторичная же возникает вследствие обструкции или разрыва лимфатических сосудов.

Простые действия, которые помогут снять утренние отеки: видео

Предрасположенности к лимфедеме также появляются вследствие травм, оперативного лечения, инфекционных причин, местного лучевого воздействия.

Что же касается распространенности заболевания по большей части среди женщин, к этому есть несколько предпосылок. В первую очередь, это проблемы, связанные с нижними конечностями – дело в том, что, например, при беременности возникает усиление кровотока в органах малого таза, и это также влияет на лимфатический отток.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Диагностировать лимфедему можно на осмотре у врача-специалиста и с помощью КТ или МРТ (исследования помогут выявить причину).

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