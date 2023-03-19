Что такое лимфедема и почему чаще страдают женщины

Что же касается распространенности заболевания по большей части среди женщин, к этому есть несколько предпосылок. В первую очередь, это проблемы, связанные с нижними конечностями – дело в том, что, например, при беременности возникает усиление кровотока в органах малого таза, и это также влияет на лимфатический отток.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог