8 признаков болезней, которые легко определить по внешности

Напомним, что самодиагностика не имеет ничего общего с диспансеризацией, но внимательное отношение к очевидным индикаторам состояния организма поможет вовремя обратиться за помощью.

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Перечисленные ниже признаки — повод лишний раз проконсультироваться с врачом.

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Запоминайте.

Оттенок кожных покровов

Если кожа приобрела желтоватый оттенок, необходимо срочно обратиться к врачу. Проще всего оценить цвет по ладоням — они не подвержены загару. «Желтуха» — не болезнь сама по себе, а комплекс симптомов, которые могут сопровождаться опасным осложнением — синдромом внутренней интоксикации, способным развиваться вплоть до летального исхода. Слишком сильная бледность — симптом анемии. Так что игнорировать необычный оттенок кожи нельзя, это серьезно!

Состояние ногтей

Ногти на руках растут со скоростью один-два миллиметра в неделю и точно фиксируют состояние организма. Нормальный вид ногтя — розоватый, у основания зона на несколько оттенков светлее, ее называют лунулой. Все, что за рамками нормы, — повод проверить здоровье. В том числе если лунулы отсутствуют либо, наоборот, слишком большие. Пятна, полосы (особенно горизонтальные), изменение формы — все это симптомы целого букета заболеваний, которые просто невозможно описать кратко.

Мешки под глазами

Мешки под глазами могут быть вариантом нормы. Например, не стоит беспокоиться, если они появились в результате недосыпа, приема лекарств, если вы плакали и если вы употребляете в пищу избыточное количество соли. Если выраженные мешки не проходят длительное время, есть повод проверить почки, сердце и щитовидную железу. Причиной может быть и болезнь глаз — поставить точный диагноз может только врач!

Лишний вес

Наличие лишнего веса и ожирения медики определяют не на глаз, а с помощью формулы расчета индекса массы тела. Невозможно получить ожирение в один день, но не стоит затягивать с принятием мер. В широко применяемой шкале между нормальным весом и ожирением первой степени есть целая область под названием «лишний вес» — туда лучше не заходить. Ожирение, как правило, сопровождается тяжелыми болезнями сердца, проблемами с почками, пищеварительной системой и другими заболеваниями.

Цвет склеры

Склера — это оболочка глаза за пределами зрачка. Со склерой как с ногтями: серьезным симптомом будет любое заметное отклонение от нормы. Пожелтение — еще один симптом «желтухи», синева — признак анемии и ряда других заболеваний. Заметили отклонения, обращайтесь за медицинской помощью.

Состояние зубов

Белоснежный цвет зубов может быть не только результатом отбеливания, но и симптомом серьезных заболеваний. Если обладатель ослепительной улыбки не прибегал к ухищрениям ради осветления, такой цвет может говорить о низком уровне гемоглобина в крови, так что радоваться природным данным рано. Неестественная белизна зубов может также свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой.

Отечность

Отеки принято разделять на сердечные и почечные. Если причина в патологии почек, отекает лицо. Симптомы такие же, как после злоупотребления соленой пищей на ночь. Но у здорового человека отек быстро проходит, а при проблемах с почками сохраняется. Обычно помесная отечность уменьшается к концу дня. Сердечная отечность начинается со ступней и голеней — как правило, проблемы с сердцем к этому моменту уже очевидны. Такие отеки к вечеру не спадают и практически не зависят от рациона.

Потемнения кожи