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3 часа назад

Минздрав утвердил рекомендации по лечению сильной боли

Российская Газета

Человек чувствует боль, даже находясь без сознания, и поэтому должен получать обезболивание в любом случае. Такое положение закреплено в обновленных клинических рекомендациях по обезболиванию паллиативных пациентов, которые утвердил Минздрав. Теперь таким больным будет проще получить помощь, в том числе обезболивание.

Минздрав утвердил рекомендации по лечению сильной боли
Фото: Российская газетаРоссийская газета

"Это уже вторые клинические рекомендации по обезболиванию паллиативных пациентов, и это касается не только онкобольных, - пояснила "РГ" эксперт Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", главный врач Самарского хосписа Ольга Осетрова. - Болевой синдром может возникать при хронической обструктивной болезни легких, сердечно-сосудистой недостаточности, ревматоидном артрите, ВИЧ и СПИДе, сахарном диабете, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и ряде других диагнозов".

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В клинических рекомендациях в прикладном смысле самыми важными стали два момента. Во-первых, в документ внесены новые, более современные лекарственные формы обезболивающих, а также слабые препараты и так называемые ко-анальгетики, которые продлевают действие сильнодействующих, - это позволяет снизить дозу наркотических веществ, отметила эксперт.

Боль терпеть нельзя, ее обязательно нужно лечить

"Во-вторых, мы, специалисты, наконец начинаем говорить на одном языке. Формируются единые определения: что такое прорывная боль, какие препараты - короткого действия, а какие - продленного. Все это дает возможность врачам разных специальностей лучше понимать друг друга", - считает Осетрова.

Большой раздел в документе предназначен непосредственно пациентам и их родным. В нем содержатся ответы на самые трудные вопросы, которые беспокоят больных: что такое опиоидные анальгетики, в каких случаях их применяют, как подбирается доза и означает ли назначение такого препарата приближение смерти. Кстати, клинические рекомендации развенчивают еще один устойчивый миф. Пациенты нередко боятся принимать наркотические препараты, считая, что у них наступит наркозависимость. Это не так. Авторы документа отвечают: боль обязательно нужно лечить, и при правильном применении лекарств зависимости не будет.

"Ну и, конечно, крайне важно, что с помощью новых рекомендаций постепенно должен максимально сократиться путь от диагноза до получения обезболивания, ведь документ - это хорошее подспорье для врача. Сегодня еще нередки ситуации, когда врач боится назначать сильнодействующие обезболивающие даже тогда, когда они нужны по всем показаниям. Очень важно продолжать работу в этой сфере, проводить обучение медицинских работников, чтобы врачи понимали принцип работы с обезболивающими, а также объяснять родственникам больных - чтобы и они не боялись лечения боли и не отказывались от препаратов, которые помогут", - заключила Ольга Осетрова.

Болезни и лекарства,
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