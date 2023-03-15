Минздрав утвердил рекомендации по лечению сильной боли

"Ну и, конечно, крайне важно, что с помощью новых рекомендаций постепенно должен максимально сократиться путь от диагноза до получения обезболивания, ведь документ - это хорошее подспорье для врача. Сегодня еще нередки ситуации, когда врач боится назначать сильнодействующие обезболивающие даже тогда, когда они нужны по всем показаниям. Очень важно продолжать работу в этой сфере, проводить обучение медицинских работников, чтобы врачи понимали принцип работы с обезболивающими, а также объяснять родственникам больных - чтобы и они не боялись лечения боли и не отказывались от препаратов, которые помогут", - заключила Ольга Осетрова.