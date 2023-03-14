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1 час назад

Врач Ашихмин дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов

Деловая газета "Взгляд"

Есть три вида тромбозов, которые проявляются по-разному. Но ни в одном из случаев самостоятельно лечиться нельзя, при появлении симптомов следует немедленно обратиться к врачу, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя успешное удаление тромба у певца Александра Розенбаума.

Врач дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Народного артиста России, певец Александра Розенбаума госпитализировали и экстренно прооперировали в Красноярске, сейчас его жизни ничего не угрожает. Ранее он обратился к врачу с болями в ноге. В ходе обследования был обнаружен тромб крупного сосуда.

«Существует три основных типа тромбозов: артериальные, тромбозы легочной артерии и венозные. Если говорить про артериальные тромбозы, то они выливаются в инфаркт миокарда – если это в сосудах сердца происходит, либо в инсульт – если в сосудах головного мозга», – говорит Ашихмин.

К симптомам инфаркта, продолжает врач, относятся резко возникшая боль в грудной клетке, которая длится больше 10 минут, одышка, слабость. При инсульте наблюдается асимметрия лица, слабость в конечностях, нарушение речи.

«Тромбоз легочной артерии проявляется резко возникшей одышкой, общим плохим самочувствием, в ряде случаев наблюдаются боли в грудной клетке. И, наконец, тромбоз венозный проявляется резким опуханием конечности, ее покраснением, повышением температуры», – делится специалист.

При этом кардиолог обращает внимание на то, что во всех случаях тромбозов самостоятельно лечиться ни в коем случае нельзя. При появлении симптомов тромбозов нужно сразу же обращаться за медицинской помощью, как можно быстрее вызывать скорую.

Болезни и лекарства,Ярослав Ашихмин,Александр Розенбаум,
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