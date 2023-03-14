Врач рассказала о причинах возникновения жира на талии

Отложения жира в районе талии являются угрозой для здоровья и вызывают у человека желание избавиться от лишнего веса, однако сделать это не всегда просто. Для начала необходимо понять причины возникновения ожирения, чем оно может навредить и способы его устранения, рассказала aif.ru врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.

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Согласно данным статистики, от ожирения страдает почти треть жителей России, а у 57% населения есть избыток веса. При этом для определения патологии не нужно даже обращаться ко врачу – достаточно обратить внимание на расчеты индекса массы тела (ИМТ). Однако этот параметр не учитывает окружность талии, которая указывает на наличие абдоминального ожирения, пояснила специалист. В группе риска находятся мужчины, однако в последние годы значительно выросла доля сталкивающихся с такой проблемой подростков и детей.

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Важно понимать, что на животе может накапливаться как подкожный, так и висцеральный жир. Первый образуется непосредственно под кожей, а второй – внутри, вокруг органов брюшной полости. В норме он играет важную роль, защищая внутренности, однако если объем висцерального жира превышает допустимые значения, он становится смертельно опасным. Он может провоцировать развитие сахарного диабета, инфаркты и инсульты, отметила Романенко.

Для того, чтобы понять здоровы ли вы, достаточно взять портновский сантиметр и измерить окружность талии – у женщин показатель не должен превышать 78-80 сантиметров, у мужчин – 94.

Накапливающийся на органах жир может стать причиной нарушения обмена веществ, ухудшает кровоснабжение органов, затрудняет лимфовенозный отток и ухудшает вентиляцию легких. Также такой тип ожирения повышает риск проблем с нервной системой – депрессии, тревожности, нарушений сна и быстрой утомляемости. Есть угроза развития варикоза и онкологических заболеваний, подчеркнула врач.

По ее словам, факторы, вызывающие образование висцерального жира делятся на поддающиеся коррекции и те, которые человек изменить не может. Не подлежат контролю наследственность и гормональные изменения при менопаузе, все остальное можно взять под контроль и скорректировать.

Если человек столкнулся с висцеральным ожирением, ему нужно перейти на правильное питание, повысить свою физическую активность, наладить работу кишечника, а также обратить внимание на правильный сон и эмоциональную сферу, продолжила Романенко.