Почему люди с ожирением легче переносят химиотерапию

Люди с ожирением легче переносят химиотерапию. Этот парадокс связан с тем, что у людей с лишним весом в организме вырабатывается больше важных для иммунитета Т-лимфоцитов, объяснила кардиолог, автор книги «Сердце, стучи!» Ольга Савонина.

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Кроме того, у больных с жировыми отложениями выше показатели гормона грелина, который помогает работе сердца и мешает развиться сердечной недостаточности.

В результате люди с ожирением в целом легче переносят курс химиотерапии, испытывая меньше побочных эффектов. Также среди этой группы онкобольных выше процент выживаемости.