Почему люди с ожирением легче переносят химиотерапию

Люди с ожирением легче переносят химиотерапию. Этот парадокс связан с тем, что у людей с лишним весом в организме вырабатывается больше важных для иммунитета Т-лимфоцитов, объяснила кардиолог, автор книги «Сердце, стучи!» Ольга Савонина.
Кроме того, у больных с жировыми отложениями выше показатели гормона грелина, который помогает работе сердца и мешает развиться сердечной недостаточности.
В результате люди с ожирением в целом легче переносят курс химиотерапии, испытывая меньше побочных эффектов. Также среди этой группы онкобольных выше процент выживаемости.
При этом Савонина подчеркнула, что что речь не идет о безусловной пользе ожирения, пишет «Лента.ру».