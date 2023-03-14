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1 час назад

Кардиолог Савонина объяснила, почему люди с ожирением легче переносят химиотерапию

runews24.ru

Люди с ожирением легче переносят химиотерапию. Этот парадокс связан с тем, что у людей с лишним весом в организме вырабатывается больше важных для иммунитета Т-лимфоцитов, объяснила кардиолог, автор книги «Сердце, стучи!» Ольга Савонина.

Почему люди с ожирением легче переносят химиотерапию
Фото: Runews24Runews24

Кроме того, у больных с жировыми отложениями выше показатели гормона грелина, который помогает работе сердца и мешает развиться сердечной недостаточности.

В результате люди с ожирением в целом легче переносят курс химиотерапии, испытывая меньше побочных эффектов. Также среди этой группы онкобольных выше процент выживаемости.

При этом Савонина подчеркнула, что что речь не идет о безусловной пользе ожирения, пишет «Лента.ру».

Болезни и лекарства,
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