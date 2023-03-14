Печень разрушается без алкоголя: на опасное состояние укажет один симптом

Жировая болезнь печени, при которой печеночная ткань перерождается в жировую, опасна повышенным риском развития цирроза или рака. При этом недуг может быть не связан с употреблением алкоголя - основными факторами риска развития заболевания чаще всего являются ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин.

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Как и многие другие недуги, неалкогольная жировая болезнь печени на ранней стадии может никак не проявляться. Иногда пациенты отмечают вздутие живота, однако многие до последнего игнорируют такую проблему, списывая это на особенности пищеварения.

Как отметили британские врачи, о недуге может предупредить походка. Насторожиться стоит, если человек стал слегка пошатываться (причем симптом может уходить, потом возвращаться вновь) или периодически испытывать проблемы с координацией, например, часто спотыкаться. Кстати, эти симптомы характерны для тех, кто страдает от болезни Паркинсона.

"В отличие от болезни Паркинсона, жировая болезнь печени характеризуется быстрым прогрессированием, ранними нарушениями осанки и походки", - передает Express со ссылкой на медиков.

Ранее испанский диетолог Айтор Санчес отметил, что при подозрении на это заболевание следует ограничить употребление спиртного и различных сладостей, исключить фруктовые соки, добавив в рацион нерафинированные растительные масла.