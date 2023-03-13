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1 час назад

Врач назвал самые эффективные сосудосуживающие капли для лечения насморка

Москва24

Наиболее эффективными при лечении насморка могут оказаться сосудосуживающие капли для детей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-отоларинголога Владимира Зайцева.

Врач назвал самые эффективные сосудосуживающие капли
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если при лечении насморка назначать сосудосуживающие капли, то детские. Их стоит использовать не больше чем на шесть-семь дней", – пояснил эксперт, уточнив, что в течение указанного времени воспалительный процесс должен остановиться.

Эффективность сосудосуживающих капель заключается в сокращении слизистой оболочки и быстром блокировании симптомов заболевания, пояснил врач.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что недолеченный насморк может привести к отиту, а также воспалению придаточных пазух носа.

Насморк в легкой стадии – ринит – может перейти в осложнение – синусит. Чтобы не допустить развития осложнений, при возникновении ринита лучше обратиться к врачу, который назначит правильное лечение, посоветовала врач.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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