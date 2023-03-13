Врач назвал самые эффективные сосудосуживающие капли

Наиболее эффективными при лечении насморка могут оказаться сосудосуживающие капли для детей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-отоларинголога Владимира Зайцева.

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"Если при лечении насморка назначать сосудосуживающие капли, то детские. Их стоит использовать не больше чем на шесть-семь дней", – пояснил эксперт, уточнив, что в течение указанного времени воспалительный процесс должен остановиться.

Эффективность сосудосуживающих капель заключается в сокращении слизистой оболочки и быстром блокировании симптомов заболевания, пояснил врач.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что недолеченный насморк может привести к отиту, а также воспалению придаточных пазух носа.