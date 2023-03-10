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1 час назад

Хирург назвал модели обуви, которые приводят к деформации стоп

Москва24

Хирург Данил Наумов рассказал о моделях обуви, которые приводят к деформации стоп. Об этом сообщает "Газета.ру".

Модели обуви, которые приводят к деформации стоп
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Обувь на высоком каблуке значительно увеличивает риск развития молоткообразной деформации большого пальца стопы, при которой фаланга принимает согнутое положение, напоминая молоток", – заявил он.

Наумов отметил, что ношение каблуков приводит к вальгусной деформации большого пальца стопы, то есть к образованию "косточек" и "шишек". Способны изменить форму ноги туфли-лодочки и балетки. Они сжимают стопу и не распределяют нагрузку тела должным образом.

"Я убежден, что в нашей жизни точно не стоит экономить на двух вещах – кровати и обуви", – сказал хирург.

Наумов посоветовал избегать ботинок под малоизвестными и непрофильными брендами, не покупать подделки и обращаться только в те магазины, которые специализируются исключительно на обуви. Он подчеркнул, что человек проводит очень много времени в обуви, а от этого зависит здоровье.

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