Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
3 часа назад

На какие болезни указывает утренняя отечность лица

РИА "ФедералПресс"

Люди старше 45 лет часто страдают от отеков лица. Что провоцирует их появление, рассказала врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Симоновском Валу Анна Новикова.

На какие болезни указывает утренняя отечность лица
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Мягкие и водянистые отеки встречаются при заболеваниях почек – пиелонефрите, гломерулонефрите и амилоидозе. Такие патологии зачастую сопровождаются нарушениями мочеиспускания, болью в области поясницы, визуальным изменением мочи», – отмечает специалист.

По словам Новиковой, лицо может отекать и при нарушении функции щитовидной железы – гипотиреозе. При его крайней степени отек становится прохладным и мягким, он распространяется не только на лицо, но и на туловище. В этом случае кожа становится тонкой и сухой, может наблюдаться выпадение волосков на бровях.

Кроме того, отечность может указывать на отек Квинке – аллергическую реакцию на укусы насекомых, новые лекарства или продукты. В такой ситуации следует срочно обратиться к врачу.

Однако не все отеки по утрам указывают на заболевания. Такие симптомы могут появляться из-за недосыпа, чрезмерного употребления воды, соленой еды и неправильной косметики, передает «Газета.Ru».

Ранее «ФедералПресс» писал, какие еще заболевания может вызвать хронический недосып.

Болезни и лекарства,Анна Новикова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий