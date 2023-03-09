На какие болезни указывает утренняя отечность лица

Люди старше 45 лет часто страдают от отеков лица. Что провоцирует их появление, рассказала врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Симоновском Валу Анна Новикова.

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«Мягкие и водянистые отеки встречаются при заболеваниях почек – пиелонефрите, гломерулонефрите и амилоидозе. Такие патологии зачастую сопровождаются нарушениями мочеиспускания, болью в области поясницы, визуальным изменением мочи», – отмечает специалист.

По словам Новиковой, лицо может отекать и при нарушении функции щитовидной железы – гипотиреозе. При его крайней степени отек становится прохладным и мягким, он распространяется не только на лицо, но и на туловище. В этом случае кожа становится тонкой и сухой, может наблюдаться выпадение волосков на бровях.

Кроме того, отечность может указывать на отек Квинке – аллергическую реакцию на укусы насекомых, новые лекарства или продукты. В такой ситуации следует срочно обратиться к врачу.

Однако не все отеки по утрам указывают на заболевания. Такие симптомы могут появляться из-за недосыпа, чрезмерного употребления воды, соленой еды и неправильной косметики, передает «Газета.Ru».