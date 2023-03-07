Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
3 часа назад

Как вывести из организма яды, запускающие рак

Российская Газетаиещё 1

Организм человека, если он функционирует нормально, в состоянии самостоятельно выводить всевозможные токсины. Однако при сбоях в работе последние могут нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы с репродуктивной функцией и даже повышать риск развития онкологии. Например, рака молочной железы, ответил в своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Как вывести из организма яды, запускающие рак
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Воздействие токсинов может привести к повреждению нервной и иммунной систем, а также к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний", - также предупредил врач.

При этом стоит очень осторожно подходить к различным детокс-программам, которые предлагают блогеры в интернете. Например, как подчеркнул Михаил Кутушов, опасно проводить детоксикацию на соках - достаточно распространенный сегодня метод.

Вывести яды из организма и снизить риски заболеваний помогут простые, но эффективные действия, считает врач. Способ включает ряд мер: отказ от курения и алкоголя, употребление достаточного количества воды, нормальный сон, физические упражнения (минимум 150 минут в неделю), пробиотики и достаточное количество богатых клетчаткой продуктов в рационе.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий