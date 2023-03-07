Как вывести из организма яды, запускающие рак

Организм человека, если он функционирует нормально, в состоянии самостоятельно выводить всевозможные токсины. Однако при сбоях в работе последние могут нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы с репродуктивной функцией и даже повышать риск развития онкологии. Например, рака молочной железы, ответил в своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов.

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"Воздействие токсинов может привести к повреждению нервной и иммунной систем, а также к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний", - также предупредил врач.

При этом стоит очень осторожно подходить к различным детокс-программам, которые предлагают блогеры в интернете. Например, как подчеркнул Михаил Кутушов, опасно проводить детоксикацию на соках - достаточно распространенный сегодня метод.