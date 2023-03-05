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1 час назад

Психиатры выяснили, как помочь пожилым людям с устойчивой депрессией

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что для пожилых людей с клинической депрессией, которые не реагируют на стандартное лечение, может быть полезно добавить к терапии антипсихотик арипипразол. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

Психиатры выяснили, как помочь пожилым с устойчивой депрессией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Многие люди с клинической депрессией не реагируют на лекарства, поэтому иногда врачи переводят таких пациентов на другой антидепрессант в поисках того, который сработает. Другой вариант — добавить к терапии еще один класс лекарств, чтобы посмотреть, поможет ли комбинация.

Обе стратегии одобрены для лечения пожилых людей с устойчивой к лечению депрессией. Новое исследование показало, что второй метод может быть эффективнее.

В исследовании приняли участие 742 человека в возрасте 60 лет и старше с резистентной к лечению депрессией. На первом этапе 619 пациентов, каждый из которых принимал антидепрессанты (прозак, лексапро или золофт), были случайным образом разделены на три группы.

В первой группе пациенты продолжали принимать изначальный антидепрессант, а в дополнение им был назначен арипипразол. Первоначально арипипразол был одобрен в США для лечения шизофрении, но также использовался в более низких дозах для дополнительного лечения клинической депрессии у молодых пациентов, которые не реагировали на терапию одним антидепрессантом.

Вторая группа также продолжала принимать антидепрессанты, но добавила бупропион (торговые марки Wellbutrin или Zyban), а третья группа полностью перешла на бупропион.

В течение 10 недель участники раз в две недели созванивались с терапевтами или посещали больницы, чтобы скорректировать лечение. В конце исследования ученые обнаружили, что добавление арипипразола приводит к более устойчивой ремиссии депрессии и большему улучшению настроения у пациентов.

Однако даже такой подход помог только около 30% пациентов, что подчеркивает необходимость поиска и разработки более эффективных методов лечения, которые могут помочь большему количеству людей.

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