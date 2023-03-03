Здоровые сосуды и сердце в 50 лет продлевают жизнь на восемь лет

Ученые из Тулейнского университета выяснили, что хорошее сердечно-сосудистое здоровье добавляет около восьми дополнительных лет жизни. Предварительные результаты будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

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Исследователи проанализировали данные более чем 23 тысяч взрослых американцев, участвовавших в исследовании NHANES с 2005 по 2018 год. Для оценки их здоровья ученые использовали показатели оптимального состояния сердечно-сосудистой системы Life's Essential 8 (LE8). Они включают артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, индекс массы тела, статус курения, уровень физической активности, количество сна и пищевые привычки.

Люди, которые набрали более 80 баллов LE8, были отнесены в группу идеального сердечно-сосудистого здоровья. Их ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет составила в среднем 33,4 года. Для сравнения: их сверстники с 50 и менее баллами по шкале LE8 имели среднюю ожидаемую продолжительность жизни 25,3 года.