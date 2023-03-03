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16 минут назад

Россиянам перечислили неочевидные симптомы гастрита

Lenta.ruиещё 1

Неочевидные признаки гастрита перечислил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Симптомы, которые часто игнорируются пациентами, он назвал россиянам в беседе с News.ru.

Россиянам перечислили неочевидные симптомы гастрита
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Вялова, основных симптомов у классического гастрита, при котором появляется воспаление желудка и разрушается слизистая оболочка органа, нет.

«Тогда ничего не болит и вообще все прекрасно, просто возникает небольшой дискомфорт во время приема пищи или после», — предупредил Вялов.

Если работа желудка уже нарушена, симптомом гастрита может быть ощущение тяжести в желудке, а также раннее или, наоборот, не наступающее чувство насыщения, продолжил врач.

«Кажется, что съел немного, а как будто слона проглотил. Или, наоборот, появляется бездонная бочка: ешь, ешь, а насыщения все нет», — сказал Вялов.

Также он указал на то, что о гастрите может говорить жжение в верхнем отделе желудка.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Машковский предупредил об опасности для здоровья во время поста. По его словам, хронические заболевания, не проявлявшие себя при привычном питании, могут обостриться во время введения пищевых ограничений.

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