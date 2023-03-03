У витамина В5 выявили потенциал для борьбы с раком крови

Команда специалистов из Института рака Бартса при Лондонском университете королевы Марии и Института Фрэнсиса Крика выявила у витамина В5 потенциал для борьбы с редким видом рака крови — миелодиспластическим синдромом (МДС). Результаты работы описываются в журнале Science Translational Medicine.

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Авторы проанализировали образцы крови 42 человек с МДС. Оказалось, что фермент COASY играет ключевую роль в регулировке выработки красных кровяных телец в костном мозге. Частичная потеря фермента у больных особым видом рака крови приводит к существенному сокращению производства красных кровяных телец, что затем вызывает анемию.

Затем ученые решили проверить, могут ли они увеличить выработку красных кровяных телец с помощью терапии, основанной на повышенном введении витамина В5. Эксперимент показал, что лечение витамином В5 или другим его метаболитом оказывало эффективное воздействие на созревание красных кровяных телец.