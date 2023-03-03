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1 час назад

У витамина В5 выявили потенциал для борьбы с раком крови

Lenta.ruиещё 2

Команда специалистов из Института рака Бартса при Лондонском университете королевы Марии и Института Фрэнсиса Крика выявила у витамина В5 потенциал для борьбы с редким видом рака крови — миелодиспластическим синдромом (МДС). Результаты работы описываются в журнале Science Translational Medicine.

У витамина В5 выявили потенциал для борьбы с раком крови
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы проанализировали образцы крови 42 человек с МДС. Оказалось, что фермент COASY играет ключевую роль в регулировке выработки красных кровяных телец в костном мозге. Частичная потеря фермента у больных особым видом рака крови приводит к существенному сокращению производства красных кровяных телец, что затем вызывает анемию.

Затем ученые решили проверить, могут ли они увеличить выработку красных кровяных телец с помощью терапии, основанной на повышенном введении витамина В5. Эксперимент показал, что лечение витамином В5 или другим его метаболитом оказывало эффективное воздействие на созревание красных кровяных телец.

Современные методы лечения МДС часто ощутимо снижают качество жизни пациентов, а также обладают повышенным риском прогрессирования лейкемии. В дальнейшем исследователи нацелены провести дополнительное изучение процессов выработки красных кровяных телец, а также протестировать новые виды терапии в клинических испытаниях.

Болезни и лекарства,
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