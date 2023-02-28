Россиянам рассказали, как лечить храп и надо ли вообще

Как правило, храп — проблема, с решением которой мало кто спешит. Ну храпит человек и пусть себе храпит. Более того, характерный звук редко когда волнует храпуна. Обычно больше недовольства исходит от того, кто лежит рядом или пытается спать в соседней комнате. Между тем храп важно и нужно лечить, рассказал невролог клиники DocMed Марк Качановский.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

По словам специалиста, обычно храп проявляется у 30% взрослых. Характерный вибрирующий звук возникает из-за сужения дыхательных путей. Это происходит по причине искривления перегородки, воспаления слизистой носа или лишних жировых отложений.

Чаще всего храпящие люди сами на храп не жалуются, но могут рассказывать о плохом качестве сна и чувствовать сухость во рту по утрам. Также из-за храпа может развиться обструктивное апноэ. Это когда и без того суженные дыхательные пути закрываются совсем и дыхание останавливается. Такое состояние может довести до инфаркта, инсульта и даже внезапной смерти во сне.