Россиянам рассказали, как лечить храп и надо ли вообще

Как правило, храп — проблема, с решением которой мало кто спешит. Ну храпит человек и пусть себе храпит. Более того, характерный звук редко когда волнует храпуна. Обычно больше недовольства исходит от того, кто лежит рядом или пытается спать в соседней комнате. Между тем храп важно и нужно лечить, рассказал невролог клиники DocMed Марк Качановский.
По словам специалиста, обычно храп проявляется у 30% взрослых. Характерный вибрирующий звук возникает из-за сужения дыхательных путей. Это происходит по причине искривления перегородки, воспаления слизистой носа или лишних жировых отложений.
Чаще всего храпящие люди сами на храп не жалуются, но могут рассказывать о плохом качестве сна и чувствовать сухость во рту по утрам. Также из-за храпа может развиться обструктивное апноэ. Это когда и без того суженные дыхательные пути закрываются совсем и дыхание останавливается. Такое состояние может довести до инфаркта, инсульта и даже внезапной смерти во сне.
Чтобы решить проблему с храпом, нужно обращаться к неврологу-сомнологу. Он подберёт один из вариантов решения. Среди них снижение массы тела либо малоинвазивные операции (например, чтобы исправить перегородку). В тяжёлых случаях показано использование специального прибора.