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1 час назад

Россиянам рассказали, как лечить храп и надо ли вообще

Секрет Фирмы

Как правило, храп — проблема, с решением которой мало кто спешит. Ну храпит человек и пусть себе храпит. Более того, характерный звук редко когда волнует храпуна. Обычно больше недовольства исходит от того, кто лежит рядом или пытается спать в соседней комнате. Между тем храп важно и нужно лечить, рассказал невролог клиники DocMed Марк Качановский.

Россиянам рассказали, как лечить храп и надо ли вообще
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам специалиста, обычно храп проявляется у 30% взрослых. Характерный вибрирующий звук возникает из-за сужения дыхательных путей. Это происходит по причине искривления перегородки, воспаления слизистой носа или лишних жировых отложений.

Чаще всего храпящие люди сами на храп не жалуются, но могут рассказывать о плохом качестве сна и чувствовать сухость во рту по утрам. Также из-за храпа может развиться обструктивное апноэ. Это когда и без того суженные дыхательные пути закрываются совсем и дыхание останавливается. Такое состояние может довести до инфаркта, инсульта и даже внезапной смерти во сне.

Чтобы решить проблему с храпом, нужно обращаться к неврологу-сомнологу. Он подберёт один из вариантов решения. Среди них снижение массы тела либо малоинвазивные операции (например, чтобы исправить перегородку). В тяжёлых случаях показано использование специального прибора.

Болезни и лекарства,
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