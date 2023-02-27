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1 час назад

Кардиологи предупредили о вреде бессонницы для женщин

Газета.Ru

Люди, страдающие бессонницей, имеют на 69% больше рисков получить сердечный приступ, причем для женщин риск оказался выше, выяснили ученые Американского колледжа кардиологов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Cardiology.

Кардиологи предупредили о вреде бессонницы для женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалисты провели анализ 1226 исследований. В общей сложности были оценены данные более 1 млн взрослых, из которых 150 тыс. страдали бессонницей. Большинство пациентов (96%) не имели в анамнезе сердечного приступа. За время исследования сердечные приступы произошли у 2,4 тыс. человек, страдающих бессонницей, и у 12 тыс. человек, не страдающих бессонницей.

Люди, которые спали пять или меньше часов в сутки, имели наибольший риск сердечного приступа, а люди с диабетом и бессонницей имели вдвое повышенную вероятность развития сердечного приступа.

«Неудивительно, что люди с бессонницей, которые также имели высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина или диабет, имели даже более высокий риск сердечного приступа, чем те, у кого их не было. Люди с диабетом, которые также страдают бессонницей, имели вдвое повышенную вероятность сердечного приступа. Важно и то, что женщины чаще страдают от бессонницы, поэтому для них риски повышены», – объяснили авторы.

Проблемы с засыпанием или поддержанием сна также были связаны с повышением вероятности сердечного приступа на 13% по сравнению с людьми без этих симптомов. Те, кто жаловался только на чувство разбитости после пробуждения без какого-либо недостатка сна, не подвергались повышенному риску сердечных приступов.

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