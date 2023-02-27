Кардиологи предупредили о вреде бессонницы для женщин

«Неудивительно, что люди с бессонницей, которые также имели высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина или диабет, имели даже более высокий риск сердечного приступа, чем те, у кого их не было. Люди с диабетом, которые также страдают бессонницей, имели вдвое повышенную вероятность сердечного приступа. Важно и то, что женщины чаще страдают от бессонницы, поэтому для них риски повышены», – объяснили авторы.