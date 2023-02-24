Кардиолог раскрыла признаки высокого давления у здоровых людей

В первую очередь эксперт рассказала, что при гипертензии (состояние, при котором артерии постоянно подвергаются чрезмерно высокому давлению крови — прим. «Ленты.ру») люди часто жалуются на ощущение жара, тяжесть в голове или боль. Помимо этого, распространенными симптомами при повышенном давлении могут быть покраснение лица и ощущение мушек перед глазами.