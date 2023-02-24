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3 часа назад

Кардиолог раскрыла опасные признаки высокого давления у здоровых людей

Lenta.ruиещё 1

Врач-кардиолог и терапевт медицинского сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова раскрыла опасные признаки высокого артериального давления у здоровых людей. Соответствующими комментариями она поделилась с «Секретом фирмы».

Кардиолог раскрыла признаки высокого давления у здоровых людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт рассказала, что при гипертензии (состояние, при котором артерии постоянно подвергаются чрезмерно высокому давлению крови — прим. «Ленты.ру») люди часто жалуются на ощущение жара, тяжесть в голове или боль. Помимо этого, распространенными симптомами при повышенном давлении могут быть покраснение лица и ощущение мушек перед глазами.

По словам Фроловой, уменьшить риск развития гипертонии (серьезное патологическое состояние, значительно повышающее риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней — прим. «Ленты.ру») поможет правильное питание. Так, специалист посоветовала ограничить употребление соли, сахара и животных жиров. Кроме того, доктор порекомендовала избегать курения и употребления алкоголя.

«Регулярное измерение давления позволяет исключить в молодом возрасте вторичную гипертонию, когда есть определенная причина, вызывающая скачки давления. Такое состояние требует диагностического поиска, поэтому если вы в молодом возрасте зафиксировали высокие цифры давления, то есть выше 140 на 90 мм ртутного столба, то очень важно своевременно обратиться к врачу», — заключила медик.

Болезни и лекарства,Ольга Фролова,
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