Почему так больно ударяться локтем: видео

Всем знакомо неприятнейшее чувство, возникающее при ударе локтем. Боль охватывает не только место повреждения, но и остальную руку: кисть и пальцы.

Почему именно эта часть тела такая чувствительная? Рассказал врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, причина в локтевом нерве. Он зажат между кожей и костью в области локтевого сустава. В согнутом положении нерв оказывается полностью беззащитен, поэтому ощущения от удара усиливаются.

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