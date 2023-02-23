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2 часа назад

Почему так больно ударяться локтем: видео

Мира Маркина

Всем знакомо неприятнейшее чувство, возникающее при ударе локтем. Боль охватывает не только место повреждения, но и остальную руку: кисть и пальцы.

Почему именно эта часть тела такая чувствительная? Рассказал врач-невролог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, причина в локтевом нерве. Он зажат между кожей и костью в области локтевого сустава. В согнутом положении нерв оказывается полностью беззащитен, поэтому ощущения от удара усиливаются.

Смотрите видео с врачом-неврологом, чтобы узнать подробнее.

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Ранее мы показывали ролик врача-невролога о том, когда пора менять подушку и как выбрать новую.

Болезни и лекарства,Видео,
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