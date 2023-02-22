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58 минут назад

Почему вирус Марбурга относится к особо опасным

Вечерняя Москваиещё 1

В Африке был обнаружен смертельно опасный вирус Марбурга. Подробнее о его симптомах, вероятности эпидемии и способах защиты от болезни — в материале «Вечерней Москвы».

Почему вирус Марбурга относится к особо опасным
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Почему вирус считается особо опасным

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По словам доктора медицинских наук, врача-терапевта, иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, вирус Марбурга относится к особо опасным:

— Без лечения летальность — больше 80 процентов, а почти все заболевшие умирают. Это заболевание относится к разновидности геморрагических лихорадок, и люди умирают при тяжелых симптомах.

Симптоматика, как рассказал медик, следующая: болезнь, как и любое другое вирусное заболевание или простуда, начинается с повышенной температуры и боли в мышцах:

— Но в результате затяжной болезни все сосуды разрушаются и из всех органов начинает идти кровь — носа, почек, глаз, ушей. Также появляются кровоизлияния на коже.

Специалист отметил, что этот вирус распространен в Африке почти там же, где был обнаружен вирус Эболы:

— В России этот вирус не обнаружен, но здесь выявлена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. По-простому — мышиная лихорадка. Эта болезнь по симптоматике очень похожа на вирус Марбурга, но смертность от нее ниже.

Однако врач предупредил, что, если затягивать лечение мышиной лихорадки, люди также начинают погибать при тяжелых симптомах:

— Краснеют глаза, течет кровь из носа, но главное — страдают почки. Они забиваются кровью, это нарушает отток мочи, и человек умирает от интоксикации. Эта лихорадка считается родственником вируса Марбурга, и от нее тоже нет ни способов лечения, ни вакцины.

Вероятность эпидемии

По мнению Жемчугова, эпидемия вируса Марбурга как в России, так и во всем мире маловероятна:

— Она может случиться, только если кто-то проникнет в крупный портовый город, заразит людей, благодаря чему вирус распространится от человека к человеку.

Марбургский вирус циркулирует почти на необитаемых территориях, где есть несколько деревень с небольшим количеством людей, успокоил иммунолог:

— Если там начинается эпидемия, все люди рано или поздно заражаются и умирают — таким образом эпидемия заканчивается.

А врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с «ВМ» рассказал, почему лихорадка — это не просто высокая температура и в чем ее опасность. По словам специалиста, при лихорадке может возникнуть общий интоксикационный синдром.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,Владислав Жемчугов,
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