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Симптомы, при которых надо срочно обратиться к эндокринологу

Существует ряд тревожных симптомов, указывающих на нарушение функций щитовидной железы. При этих признаках человеку ни в коем случае нельзя откладывать визит к эндокринологу. Об этом порталу LIFE сообщила врач клиники МЕДСИ Люаза Магаяева.

Симптомы, при которых надо срочно обратиться к эндокринологу
© unsplash

По словам специалиста, пациенты годами могут наблюдаться у психиатров, безуспешно пытаясь вылечить тревожно-депрессивное расстройство, у кардиологов с различными нарушениями ритма и проводимости, а также у гастроэнтерологов с синдромом раздражённого кишечника. Однако причина недугов зачастую скрывается в другом.

У человека, как отмечает эксперт, может развиваться гипотиреоз. Это состояние, связанное с недостатком гормонов щитовидки, проявляется слабостью, утомляемостью, апатией, заторможенностью, выпадением волос, сухостью кожи, запорами, нарушениями менструаций, набором веса, отёками.

Раздражительность, плаксивость, тревожность, учащение пульса, ощущение «перебоев» в работе сердца, повышенная потливость и немотивированное снижение веса указывают на тиреотоксикоз — заболевание, характеризующееся избытком гормонов щитовидной железы.

Магаяева добавила, что к эндокринологу следует обратиться также при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении «комка» при глотании. Этим симптомам часто сопутствует повышенная температура тела, припухлость в шейном отделе и осиплость голоса.

«При появлении каких-либо из перечисленных клинических проявлений и симптомов необходимо посетить эндокринолога для определения рационального объёма обследования и избежания преждевременного проведения немотивированных исследований», — заключила врач.

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