Гастроэнтеролог назвал причины вздутия живота

Гастроэнтеролог Владимир Неронов объяснил, почему вздутие живота может быть симптомом серьезных заболеваний.
При вздутии живота человек испытывает дискомфорт и боль. Также вздутие может быть видно визуально, что порой становится причиной плохого настроения. Однако причиной такого состояния может быть не только питание, но и различные заболевания.
«Среди них — хронический панкреатит, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, целиакия, непроходимость кишечника», - рассказал Неронов «Известиям».
Метеоризм или вздутие живота может возникать у беременных, причиной этого являются гормональные изменения.
Однако чаще всего причиной вздутия является неправильное питание, слишком большие порции и торопливый прием пищи.