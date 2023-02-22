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2 часа назад

Гастроэнтеролог назвал причины вздутия живота

runews24.ru

Гастроэнтеролог Владимир Неронов объяснил, почему вздутие живота может быть симптомом серьезных заболеваний.

Гастроэнтеролог назвал причины вздутия живота
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

При вздутии живота человек испытывает дискомфорт и боль. Также вздутие может быть видно визуально, что порой становится причиной плохого настроения. Однако причиной такого состояния может быть не только питание, но и различные заболевания.

«Среди них — хронический панкреатит, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, целиакия, непроходимость кишечника», - рассказал Неронов «Известиям».

Метеоризм или вздутие живота может возникать у беременных, причиной этого являются гормональные изменения.

Однако чаще всего причиной вздутия является неправильное питание, слишком большие порции и торопливый прием пищи.

Болезни и лекарства,
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