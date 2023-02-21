Как врачи смогли дважды вылечить паралич спинного мозга

Исследования по лечению паралича набирают обороты: ученые сообщают о лечении спинного мозга, которое может успешно восстановить двигательную функцию. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, сообщается об успешном применении индивидуальной электростимуляции у трех пациентов с параличом в результате травм спинного мозга.

Видео дня

Было показано, что электрическая стимуляция восстанавливает некоторые функции мышц после травм спинного мозга. В частности, электрическая стимуляция основания позвоночника или эпидуральная электрическая стимуляция (ЭЭС) может восстановить движения мочевого пузыря и даже ходьбу у некоторых пациентов с ранее полным параличом.

Группа исследователей из Швейцарского федерального технологического института разработала пластинчатый электрод, который совершенствует эту технику ЭЭС.

Вместо того, чтобы нацеливаться на спинной столб, как это было в предыдущих исследованиях, прибор предназначен для стимуляции всех нервов, которые связаны с функцией ног и туловища.

Исследователи объединили это со специально разработанным программным обеспечением, которое определяет точное положение электрода для каждого пациента и количество электрической стимуляции, необходимой для конкретных действий.

При тестировании трех пациентов мужского пола с полным сенсомоторным параличом в возрасте от 29 до 41 года весло помогло быстро восстановить двигательную функцию.

В течение дня лечения ЭЭС каждый пациент мог ходить, плавать или ездить на велосипеде.

«Это выздоровление в сочетании с нашими предыдущими результатами у людей с неполной ТСМ [травмой спинного мозга] открывает реальный путь для развертывания терапии, которая будет способствовать клинически значимым улучшениям у людей с широким диапазоном тяжести ТСМ», — заключают исследователи.

Исследователи заявляют, что для других пациентов потребуются программы искусственного интеллекта и машинного обучения для помощи нейрохирургам и специалистам по ЭЭС.

Во втором, не связанном с этим исследовании, группа ученых вырастила ткань спинного мозга человека, которая при имплантации животным могла успешно восстанавливать способность ходить у 80% испытуемых.

«Наша технология основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота.

Эта ткань, как и все ткани в нашем организме, состоит из клеток вместе с внеклеточным матриксом (содержащим такие вещества, как коллагены и сахара).

После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы использовали генную инженерию для перепрограммирования клеток, возвращая их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, а именно в клетки, способные стать клетками любого типа в организме», — объясняет профессор Тал Двир, биотехнолог из Тель-Авивского университета в Израиле и автор статьи с описанием исследования, опубликованной в Advanced Science.

Исследователи сделали гидрогель из внеклеточного матрикса, который, будучи сделан из тканей человека, не вызывал бы иммунного ответа.

«Затем мы инкапсулировали стволовые клетки в гидрогель и в процессе, имитирующем эмбриональное развитие спинного мозга, превратили клетки в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны», — говорит Двир.

Ученый протестировал эту ткань как на животных с острым параличом (недавно вызванным), так и на животных с хроническим параличом (эквивалентно году жизни человека). В группе с острым параличом 100% животных смогли достаточно восстановиться, чтобы снова ходить, в то время как 80% животных с хроническим параличом могли ходить.