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1 час назад

В каких случаях бросать прием антибиотиков опасно для сердца

Клопс.Ru

При лечении ангины бросать курс антибиотиков раньше времени может быть опасно для сердца. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Эксперта цитирует Sputnik во вторник, 21 февраля.

В каких случаях бросать прием антибиотиков опасно для сердца
Фото: Unsplash Unsplash

«Если вы понимаете, что антибиотик не работает или человек уже поправился, в любой момент можно отменить приём препарата. <...> Но бывают случаи, когда обязательно пропить весь курс антибиотиков, в частности, когда мы лечим от стрептококка, например, от ангины. Там есть стандарт — десять дней антибиотиков, и если прервать лечение раньше, может возникнуть ревматическое поражение сердца в ответ на инфекцию», — рассказал Хухрев.

Медик добавил, что самолечение антибиотиками тоже может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Большинство препаратов отпускаются по рецепту, который назначает врач. Недобросовестные провизоры в аптеках при этом нередко продают их просто так. Некоторые лекарства плохо влияют на слух, зрение, зубную эмаль.

«Отсроченные последствия приёма антибиотиков могут включать и диабет, и сердечные заболевания. У взрослых людей нерациональное применение может вызывать такие грозные вещи, как клостридиальный колит, когда вся полезная флора убивается и вместо неё в кишечнике поселяется «суперзлодей» — бактерии клостридии, которые полностью колонизирует его. Пища перестает всасываться, выделяет токсины, и это может закончиться реанимацией и даже летальным исходом», — добавил Хухрев.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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