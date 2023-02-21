В каких случаях бросать прием антибиотиков опасно для сердца

«Если вы понимаете, что антибиотик не работает или человек уже поправился, в любой момент можно отменить приём препарата. <...> Но бывают случаи, когда обязательно пропить весь курс антибиотиков, в частности, когда мы лечим от стрептококка, например, от ангины. Там есть стандарт — десять дней антибиотиков, и если прервать лечение раньше, может возникнуть ревматическое поражение сердца в ответ на инфекцию», — рассказал Хухрев.