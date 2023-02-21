В каких случаях бросать прием антибиотиков опасно для сердца

При лечении ангины бросать курс антибиотиков раньше времени может быть опасно для сердца. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Эксперта цитирует Sputnik во вторник, 21 февраля.
«Если вы понимаете, что антибиотик не работает или человек уже поправился, в любой момент можно отменить приём препарата. <...> Но бывают случаи, когда обязательно пропить весь курс антибиотиков, в частности, когда мы лечим от стрептококка, например, от ангины. Там есть стандарт — десять дней антибиотиков, и если прервать лечение раньше, может возникнуть ревматическое поражение сердца в ответ на инфекцию», — рассказал Хухрев.
Медик добавил, что самолечение антибиотиками тоже может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Большинство препаратов отпускаются по рецепту, который назначает врач. Недобросовестные провизоры в аптеках при этом нередко продают их просто так. Некоторые лекарства плохо влияют на слух, зрение, зубную эмаль.
«Отсроченные последствия приёма антибиотиков могут включать и диабет, и сердечные заболевания. У взрослых людей нерациональное применение может вызывать такие грозные вещи, как клостридиальный колит, когда вся полезная флора убивается и вместо неё в кишечнике поселяется «суперзлодей» — бактерии клостридии, которые полностью колонизирует его. Пища перестает всасываться, выделяет токсины, и это может закончиться реанимацией и даже летальным исходом», — добавил Хухрев.