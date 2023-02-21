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1 час назад

Офтальмолог Дгебуадзе предупредила, что диабет может вызвать глаукому

runews24.ru

Глаукома развивается вследствие атрофии зрительного нерва. При этом причиной развития болезни могут стать не только общеизвестные факты, но и, например, диабет. Об этом рассказала офтальмолог, хирург «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе.

Офтальмолог предупредила, что диабет может вызвать глаукому
Фото: Runews24Runews24

Кроме того, риск развития глаукомы наблюдается у людей с повышенным глазным давлением. Особенно опасно состояние, когда давление отличается в двух глазах, отметила офтальмолог. Помимо этого, уточнила специалист, вызвать глаукому может как дальнозоркость, так и близорукость. Катаракта также в числе причин, вызывающих развитие этой болезни глаз.

Для эффективного лечения глаукомы и раннего выявления патологии Дгебуадзе советует проходить регулярные осмотры у специалисты. При этом важно измерять внутриглазное давление.

При этом офтальмолог подчеркивает, если человек испытывает боль в глазах и висках, это говорит о необходимости срочной операции, так как другого способа сохранить зрение нет.

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