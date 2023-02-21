21-летний парень уснул в контактных линзах и лишился зрения

Целых семь лет Майк Крумхольц предпочитал очкам линзы. Но все изменил день, когда 21-летний парень прилег вздремнуть на 40 минут после работы. «Когда я проснулся, мой глаз был сильно раздражен, а линза будто плавала в нем. Я вытащил ее, и ничего не предвещало беды», — цитирует его издание Daily Star. На следующее утро Майк пошел играть в бейсбол, но глаз все еще болел, поэтому он записался на прием к специалисту.

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Врач поставил диагноз — вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1), но посоветовал обратиться к другим медикам. Пять офтальмологов и два специалиста по роговице были согласны с коллегой. «Они лечили глаз, но с каждым днем становилось все хуже и хуже», — вспоминает Майк. Поставить точный диагноз помог сложнейший тест: глазное яблоко разрезали и взяли анализ. «21 января мне перезвонили и сказали, что у меня акантамебный кератит», — говорит парень. Это заболевание, при котором в роговицу проникают паразиты. Обычно они живут в воде, но так же хорошо себя чувствуют между глазом и линзой. Болезнь крайне редкая, из-за этого врачам понадобилось больше времени, чтобы выяснить, в чем проблема.