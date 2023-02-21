Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
47 минут назад

21-летний парень уснул в контактных линзах и лишился зрения

Super.ru

Целых семь лет Майк Крумхольц предпочитал очкам линзы. Но все изменил день, когда 21-летний парень прилег вздремнуть на 40 минут после работы. «Когда я проснулся, мой глаз был сильно раздражен, а линза будто плавала в нем. Я вытащил ее, и ничего не предвещало беды», — цитирует его издание Daily Star. На следующее утро Майк пошел играть в бейсбол, но глаз все еще болел, поэтому он записался на прием к специалисту.

21-летний парень уснул в контактных линзах и лишился зрения
Фото: Super.ruSuper.ru

Врач поставил диагноз — вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1), но посоветовал обратиться к другим медикам. Пять офтальмологов и два специалиста по роговице были согласны с коллегой. «Они лечили глаз, но с каждым днем становилось все хуже и хуже», — вспоминает Майк. Поставить точный диагноз помог сложнейший тест: глазное яблоко разрезали и взяли анализ. «21 января мне перезвонили и сказали, что у меня акантамебный кератит», — говорит парень. Это заболевание, при котором в роговицу проникают паразиты. Обычно они живут в воде, но так же хорошо себя чувствуют между глазом и линзой. Болезнь крайне редкая, из-за этого врачам понадобилось больше времени, чтобы выяснить, в чем проблема.

Майк прошел фотодинамическую терапию, которая используется для лечения злокачественных опухолей, и перенес несколько операций. Сейчас он совсем не видит на правый глаз. Из-за того что паразит успел повредить орган, не факт, что зрение вернется. К счастью, есть вариант сделать пересадку здоровой ткани из другого глаза. Но для этого Майк еще слишком молод. «Трансплантация, если я когда-нибудь получу на это разрешение, может вернуть мне 50% зрения», — не теряет надежды Майк. Он завел тикток, в котором активно рассказывает свою историю и призывает людей лучше промывать линзы и отказаться от сна в них.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий