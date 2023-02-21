21-летний парень уснул в контактных линзах и лишился зрения

Целых семь лет Майк Крумхольц предпочитал очкам линзы. Но все изменил день, когда 21-летний парень прилег вздремнуть на 40 минут после работы. «Когда я проснулся, мой глаз был сильно раздражен, а линза будто плавала в нем. Я вытащил ее, и ничего не предвещало беды», — цитирует его издание Daily Star. На следующее утро Майк пошел играть в бейсбол, но глаз все еще болел, поэтому он записался на прием к специалисту.
Врач поставил диагноз — вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1), но посоветовал обратиться к другим медикам. Пять офтальмологов и два специалиста по роговице были согласны с коллегой. «Они лечили глаз, но с каждым днем становилось все хуже и хуже», — вспоминает Майк. Поставить точный диагноз помог сложнейший тест: глазное яблоко разрезали и взяли анализ. «21 января мне перезвонили и сказали, что у меня акантамебный кератит», — говорит парень. Это заболевание, при котором в роговицу проникают паразиты. Обычно они живут в воде, но так же хорошо себя чувствуют между глазом и линзой. Болезнь крайне редкая, из-за этого врачам понадобилось больше времени, чтобы выяснить, в чем проблема.
Майк прошел фотодинамическую терапию, которая используется для лечения злокачественных опухолей, и перенес несколько операций. Сейчас он совсем не видит на правый глаз. Из-за того что паразит успел повредить орган, не факт, что зрение вернется. К счастью, есть вариант сделать пересадку здоровой ткани из другого глаза. Но для этого Майк еще слишком молод. «Трансплантация, если я когда-нибудь получу на это разрешение, может вернуть мне 50% зрения», — не теряет надежды Майк. Он завел тикток, в котором активно рассказывает свою историю и призывает людей лучше промывать линзы и отказаться от сна в них.